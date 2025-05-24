Опубликовано 24 мая 2025, 06:001 мин.
Учёные научились управлять движением атомов лазерными «пинцетами»И создали гиперзапутанное квантовое состояние
Физики из Caltech под руководством Мануэля Эндреса провели уникальный эксперимент: они использовали лазерные «пинцеты», чтобы не просто удерживать отдельные атомы, но и управлять их движением. Так, колебания атомов, которые раньше мешали точности, можно использовать для хранения квантовой информации.
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В результате эксперимента учёные создали так называемое гиперзапутанное состояние — когда связаны не только внутренние состояния атомов (их «энергия»), но и их движение. Это значит, что один атом «движется и ведёт себя» в зависимости от другого, даже если они находятся на расстоянии.
Команда охлаждала атомы почти до полной неподвижности, а затем заставляла их двигаться одновременно в двух направлениях — как будто их качают на качелях с двух сторон сразу. Затем они связали (запутали) эти атомы между собой, создав уникальное квантовое состояние.
Это открытие может помочь в создании новых квантовых компьютеров и сверхточных измерительных приборов.