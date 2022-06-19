Учёные научились управлять левитирующими объектами

Исследователи использовали 256 небольших громкоговорителей, чтобы заставлять левитировать объекты с помощью ультразвуковых волн точной формы. Учёные продемонстрировали свой метод, напечатав на 3D-принтере маленького пластикового кролика, а затем заставляя левитировать предметы рядом с ним. В одном эксперименте они заставили светящиеся шарики летать вокруг кролика, а контролировать их можно было движениями пальцев исследователя.

Учёные также заставили левитировать каплю краски над стаканом воды. Они утверждают, что новую технику можно использовать для проецирования информации с большим «вау-эффектом» на музейных выставках или в рекламе.