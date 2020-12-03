Учёные научились видеть мозг сквозь неповреждённый череп

Издание «Хайтек» пояснило, что при проходе света через биологические ткани генерируются два типа фотонов — баллистические и многократно рассеянные. Первые проходят через объект без отклонения, а вторые характеризуются случайными отклонениями. На изображении они проявляются как зернистый шум. По мере распространения света разница между двумя типами фотонов возрастает, скрывая информацию об изображении.

Костные ткани же в силу своей специфики вызывают сильное многократное рассеяние света. Если пытаться получить изображение мозга мыши через целый череп, будет сложно визуализировать тонкие структуры нервной системы из-за зернистого шума. Поэтому животным предварительно истончают или иным образом деформируют череп.

Новая работа учёных позволяет обойтись без этой процедуры. Разработанный ими микроскоп использует и аппаратное обеспечение, и вычислительную адаптивную оптику. Устройство регистрирует все рассеянные фотоны в положениях, отличных от фокусной точки. Затем алгоритм корректирует их.