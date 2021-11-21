Учёные научились вводить квантовые системы в «состояние кота Шрёдингера»

Кратко о работе пишет Naked Science. Одна из главных проблем квантовых систем заключается в том, что любое их взаимодействие с окружающей средой немного изменяет их состояние. Квантовые системы даже затруднительно измерить. Чтобы поддерживать их в желаемом состоянии, применяют системы управления с обратной связью. Они возвращают систему в требуемое состояние после изменений.

Учёные выяснили, что с этой задачей справляется вид машинного обучения — обучение с подкреплением. При этом методе испытуемая система обучается, взаимодействуя с некоторой средой. С помощью этого метода учёным удалось вернуть систему в почти чистое «состояние кота Шрёдингера», при котором система находится одновременно в двух состояниях.