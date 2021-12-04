Учёные научились выводить животных нужного пола

Кратко о новом исследовании пишет Naked Science. Авторы научной работы использовали технологию генной модификации CRISPR. Она берёт белок-нуклеазу, способный разрезать ДНК в определённом месте, и «направляющую» РНК, которая указывает белку место, в котором надо сделать разрез. Белок направляли на ген топоизомеразы 1 (TOP 1). Учёные поместили ген направляющей РНК в ДНК самки, а нуклеазы — в «мужскую» Y-хромосому отца.

В эмбрионе они вступали в действие и уничтожали его на этапе, когда он был размером не больше нескольких клеток. В итоге получался помёт, состоящий только из самок. Можно было аналогичным образом добиваться помёта только из самцов.

Этот метод можно было бы применять, чтобы выводить, например, сельскохозяйственных животных только одного пола тогда, когда это нужно.