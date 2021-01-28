Учёные научились выявлять психопатов по поведению в компьютерной игре

Результатами научной работы поделилось издание Evolutionary Psychological Science.В процессе исследования ученые создали в The Sims 3 семью персонажей с одинаковым внешним видом, но разными типами личности. Так, несколько “симов” были обманщиками, другие - грубыми и агрессивными. Кроме того, были созданы покорные и тревожные, а также милые и доверчивые “симы”. Участники эксперимента, в числе которых 205 студентов, должны были контактировать с четырьмя созданными специалистами персонажами с помощью своего “сима”. Впоследствии был проведен тест на оценку психопатических черт личности.

Исследователи установили, что люди, обладающие психопатическими чертами зачастую вели себя агрессивно с другими персонажами игры. В частности, они затевали драки и ругались с “симами”.