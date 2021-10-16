Учёные научились выявлять рак по слюне

Ещё в 2014 году Дэвид Вонг из Калифорнийского университета запатентовал новый метод диагностики рака по фрагментам РНК. Для анализа достаточно слюны человека. Учёных особенно интересовала микроРНК. В слюну она попадает из кровяных сосудов в дёснах и из миндалин. По циркулярной микроРНК можно достоверно установить рак лёгких.

В итоге студенты Санкт-Петербургского университета начали разрабатывать экспресс-тест слюны на рак молочной железы. Они опирались на поиск экзосом, внеклеточных пузырьков, которые путешествуют по всему организму. В них может прятаться мутантная микроРНК.

Недавно учёные из Австралии начали работать над тестом слюны на рак, ассоциированный с ВПЧ.