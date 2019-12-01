Учёные научились заряжать электромобили за десять минут

Исследователи из Университета штата Пенсильвания разработали новый метод зарядки литиевых аккумуляторов всего за десять минут. Причём хватить такого заряда должно на 320-480 километров пути. Учёные считают, что это позволит электрокарам по-настоящему конкурировать с обычными автомобилями.

Проблема быстрой зарядки литиевых аккумуляторов заключается в самом материале: литий это плохо переносит. Однако если батарею во время зарядки нагреть до температуры 60 градусов по Цельсию, то процесс можно ускорить без вреда для материала. После зарядки нужно просто быстро охладить аккумулятор.

В качестве нагревательного элемента учёные использовали никелевую фольгу. Они проверили метод 2500 раз. За всё время испытаний устройство потеряло только 8,3% от начальной ёмкости.