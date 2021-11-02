Учёные назвали 10 особенностей питания для здорового сердца

Главное в здорове диете: баланс, разнообразие, количество и сочетание продуктов и напитков, которые мы потребляем каждый день. Отмечается, что не нужно делать акцент на «хорошей» или «плохой» еде.

Итак, вот 10 принципов, которых стоит придерживаться:

Сбалансируйте питание и количество употребляемых калорий с физической активностью, чтобы поддерживать здоровый вес; Ешьте много фруктов и овощей, стараясь поддерживать разнообразие; Выбирайте цельнозерновые продукты; Включите в рацион источники нежирного белка и продукты с высоким содержанием клетчатки. Подойдут растительные белки (орехи и бобовые), рыба или морепродукты, обезжиренные молочные продукты или варианты с низким содержанием жира, нежирные куски мяса. Следует ограничить употребление красного и переработанного мяса; Используйте нетропические растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное; По возможности выбирайте продукты с минимальной обработкой; Сведите к минимуму потребление напитков и продуктов с добавлением сахара; Выбирайте или готовьте продукты с небольшим количеством соли или без неё; Ограничьте употребление алкоголя, а если не пьёте, то не начинайте; Следуйте этим правилам вне зависимости от того, где вы едите: дома или в ресторане.

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