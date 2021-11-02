Учёные назвали 10 особенностей питания для здорового сердца

Наука и технологии
Сегодня в 17:22
1 мин.
Учёные назвали 10 особенностей питания для здорового сердцаИх следует придерживаться всю жизнь
Американская кардиологическая ассоциация выделила 10 ключевых особенностей питания, которые помогут сохранить сердце здоровым. Авторы подчеркнули важность общего режима питания, а не отдельных продуктов.
Главное в здорове диете: баланс, разнообразие, количество и сочетание продуктов и напитков, которые мы потребляем каждый день. Отмечается, что не нужно делать акцент на «хорошей» или «плохой» еде.
Итак, вот 10 принципов, которых стоит придерживаться:
- Сбалансируйте питание и количество употребляемых калорий с физической активностью, чтобы поддерживать здоровый вес;
- Ешьте много фруктов и овощей, стараясь поддерживать разнообразие;
- Выбирайте цельнозерновые продукты;
- Включите в рацион источники нежирного белка и продукты с высоким содержанием клетчатки. Подойдут растительные белки (орехи и бобовые), рыба или морепродукты, обезжиренные молочные продукты или варианты с низким содержанием жира, нежирные куски мяса. Следует ограничить употребление красного и переработанного мяса;
- Используйте нетропические растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное;
- По возможности выбирайте продукты с минимальной обработкой;
- Сведите к минимуму потребление напитков и продуктов с добавлением сахара;
- Выбирайте или готовьте продукты с небольшим количеством соли или без неё;
- Ограничьте употребление алкоголя, а если не пьёте, то не начинайте;
- Следуйте этим правилам вне зависимости от того, где вы едите: дома или в ресторане.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по изменению питания посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Medical Xpress