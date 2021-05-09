Учёные назвали бесполезными диетические добавки для похудения

Новое исследование показало, что предыдущие работы на тему диетических добавок не доказывают их эффективности для здоровья. И это несмотря на то, что в некоторых случаях добавки помогали похудеть чуть больше, чем плацебо. Но этих значений недостаточно.

Авторы пояснили, что безрецептурные добавки для похудения становятся всё более популярными, но в отличие от лекарств им не требуются клинические доказательства безопасности и эффективности для появления на рынке. «Наша тщательная оценка показывает, что недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать эти добавки для похудения. Даже несмотря на то, что большинство добавок кажутся безопасными для краткосрочного потребления, они не обеспечат клинически значимое снижение веса», — отметил главный автор исследования.

Учёные изучили данные по зелёному чаю, хитозану, хвойнику, глюкоманнану, корню лакрицы и другим добавкам. Большинство из оказались бесполезными.