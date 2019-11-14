Учёные назвали болезнь, которую излечивает йога

Учёные провели исследование с участием 30 человек с установленной депрессией. Авторы научной работы разделили их на две группы и наблюдали за ними более трёх месяцев. Люди в обеих группах занимались айенгар-йогой и дыхательными упражнениями, различалось только количество часов для занятий.

Через месяц после начала исследования все участники отметили улучшение качества сна и уменьшение симптомов тревожности. Учёные считают, что их работа поможет привлечь большее количество людей для занятий йогой, а также станет полезной для нейробиологов, изучающих данную практику.