Учёные назвали болезни, грозящие жителям грязных городов

Работа исследователей опубликована в научном журнале BMJ. Сначала учёные предположили, что между загрязняющими воздух твёрдыми частицами и заболеваниями человека, в том числе почечными, есть связь. Чтобы проверить гипотезу, исследователи сопоставили медицинские данные более чем 95 млн американцев за период с 2000 по 2012 годы с информацией об уровне загрязнения воздуха в местах их проживания.

Оказалось, что даже небольшие превышения концентрации вредных веществ в воздухе отрицательно сказывались на здоровье человека. При превышении нормы твёрдых частиц размером до 2,5 мкм резко увеличивалось количество госпитализаций. У пациентов диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, а также мочевыводящих путей.

Учёные попытались объяснить связь тем, что частицы могут вызывать воспаления в организме. Кроме того, грязный воздух увеличивает уровень стресса у человека.