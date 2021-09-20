Учёные назвали цветок орхидеи средством для лечения рака простаты

Об исследовании пишет издание «Известия». В работе речь идёт о соединении эрианин, которое можно найти в орхидее Dendrobium chrysotoxum. Этот цветок произрастает в Юго-Восточной Азии.

Исследователи увидели, что эрианин может оказывать противоопухолевое действие как на ранней, так и на поздней стадии рака предстательной железы. Дело в том, что это вещество подавляет подавляет появление колоний вредных образований. Однако на их миграцию оно никак не влияет. Исследователи пришли к такому выводу, обрабатывая эрианином клетки на протяжении десяти дней.

Ранее учёные узнали о генном «предохранителе», который может помочь остановить прогрессирование рака молочной железы.