Учёные назвали цветок орхидеи средством для лечения рака простаты

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Учёные назвали цветок орхидеи средством для лечения рака простатыА точнее, вещество в нём
Учёные установили, что вещества, содержащиеся в цветках орхидеи, могут помочь в лечении рака простата.
Об исследовании пишет издание «Известия». В работе речь идёт о соединении эрианин, которое можно найти в орхидее Dendrobium chrysotoxum. Этот цветок произрастает в Юго-Восточной Азии.
Исследователи увидели, что эрианин может оказывать противоопухолевое действие как на ранней, так и на поздней стадии рака предстательной железы. Дело в том, что это вещество подавляет подавляет появление колоний вредных образований. Однако на их миграцию оно никак не влияет. Исследователи пришли к такому выводу, обрабатывая эрианином клетки на протяжении десяти дней.
Ранее учёные узнали о генном «предохранителе», который может помочь остановить прогрессирование рака молочной железы.