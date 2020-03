Учёные назвали ещё один симптом коронавирусной инфекции

Как следует из исследований, опубликованных в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology, одним из распространённых симптомов также могут быть нарушения пищеварения.

Авторы первого исследования наблюдали пациентов трёх больниц города Ухань. Учёные обнаружили, что половина из всех изученных пациентов с COVID-19 жаловались на пищеварительные расстройства: диарею или отсутствие аппетита. Также, хоть и нечасто, наблюдались тошнота, рвота и боли в животе.

Во второй научной работе исследователи обобщили информацию о пациентах с хроническими нарушениями пищеварения. Авторы считают, что особое внимание в связи с распространением инфекции надо уделять людям с воспалительными заболеванием кишечника.

У ВОЗ, кстати, диарея тоже указана как симптом.