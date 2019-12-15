Учёные назвали естественный срок жизни человека без использования медицины

Австралийские учёные определили, что естественный предел для человека — 38 лет. При этом средняя продолжительность жизни, например, россиянина, составляет 71,6 года (по состоянию на 2016 год).

Чтобы определить естественный предел, заложенный на генном уровне, учёные использовали специальную методику. По их словам, ожидаемая продолжительность жизни людей выросла за последние 200 лет более чем в два раза из-за достижений медицины и изменений в образе жизни.

Исследователи также оценили естественный предел жизни некоторых животных. Оказалось, что уже вымершие мамонты жили в среднем около 60 лет.