Учёные назвали ежедневные привычки, которые сделают вас счастливее

Учёные назвали ежедневные привычки, которые сделают вас счастливееСейчас с этим сложно
Портал MedicalXpress опросил специалистов и составил список из пяти советов, которые могут привести к более счастливой жизни.
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Двигайтесь
Мысль о физических упражнениях не всегда вызывает у людей положительную реакцию. Однако, исследования показывают, что люди, которые больше двигаются, чувствуют себя счастливее и живут дольше. В этом может помочь даже обычная ходьба.
При физических упражнениях мозг вырабатывает дофамин, серотонин, эндорфины и эндоканнабиноиды, которые снимают стресс, улучшают настроение и помогают лучше спать. Занятия в группе также могут помочь установить социальные связи и повысить мотивацию к большему движению.
Специалисты рекомендуют взрослым людям уделять 150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности или не менее 75 минут активной деятельности в неделю.
Живите осознанно
Эксперты считают, что осознанность помогает избавляться от стресса, связанного с прошлыми или будущими событиями. Иногда важно побыть в настоящем моменте, отбросив лишние размышления. Некоторым в этом может помочь медитация, но проветрить голову можно и с помощью недолгой прогулки.
Организуйте пространство для счастья
Исследования показывают, что окружающая среда является важным фактором для здоровья. Поэтому важно заниматься пространством вокруг себя: выбросить ненужный хлам, прибраться на рабочем месте.
В это понятие также входит создание личных границ, чтобы обезопасить свой дом или рабочую среды от токсичных людей.
В ещё более широком смысле это может означать участие в принятии решений органами местного самоуправления. Специалисты советуют принимать участие в жизни общества: надо хорошо обдумать, за кого проголосовать на выборах, писать письма властям и посещать собрания.
Оставайтесь благодарными
Эксперты призывают не сосредотачиваться на том, чего у вас нет, а сфокусироваться на уже имеющемся. Можно составить список того, за что можно быть благодарным каждый день, или написать благодарственное письмо важному человеку и прочесть его ему – это будет важно и для автора, и для адресата.
Ешьте больше овощей и фруктов
Важно следить за питанием. Исследования показывают, что люди, которые едят от трёх порций фруктов овощей в день, чувствуют себя счастливее тех, кто этим пренебрегает. Лёгкий перекус яблоком или морковкой отлично скажется на здоровье и самочувствии.