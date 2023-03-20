Учёные назвали ежедневные привычки, которые сделают вас счастливее

Двигайтесь

Мысль о физических упражнениях не всегда вызывает у людей положительную реакцию. Однако, исследования показывают, что люди, которые больше двигаются, чувствуют себя счастливее и живут дольше. В этом может помочь даже обычная ходьба.

При физических упражнениях мозг вырабатывает дофамин, серотонин, эндорфины и эндоканнабиноиды, которые снимают стресс, улучшают настроение и помогают лучше спать. Занятия в группе также могут помочь установить социальные связи и повысить мотивацию к большему движению.

Специалисты рекомендуют взрослым людям уделять 150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности или не менее 75 минут активной деятельности в неделю.

Живите осознанно

Эксперты считают, что осознанность помогает избавляться от стресса, связанного с прошлыми или будущими событиями. Иногда важно побыть в настоящем моменте, отбросив лишние размышления. Некоторым в этом может помочь медитация, но проветрить голову можно и с помощью недолгой прогулки.

Организуйте пространство для счастья

Исследования показывают, что окружающая среда является важным фактором для здоровья. Поэтому важно заниматься пространством вокруг себя: выбросить ненужный хлам, прибраться на рабочем месте.

В это понятие также входит создание личных границ, чтобы обезопасить свой дом или рабочую среды от токсичных людей.

В ещё более широком смысле это может означать участие в принятии решений органами местного самоуправления. Специалисты советуют принимать участие в жизни общества: надо хорошо обдумать, за кого проголосовать на выборах, писать письма властям и посещать собрания.