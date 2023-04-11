Учёные назвали фактор, из-за которого может продлиться сезон укусов комаров

Комары в зимний период входят в состояние диапаузы, когда они прячутся в пещерах, трубах и других местах. Перед зимой они накапливают жир из растительного сока. По мере удлинения светового дня они начинают искать кровь для размножения.

Исследователи обнаружили, что один и тот же городской свет ночью может иметь совершенно разные эффекты в разных сезонных условиях. Оказалось, что введение искусственного освещения в ночное время влияет на запасание комарами питательных веществ, необходимых для выживания при зимних температурах. То есть световое загрязнение может откладывать или предотвращать диапаузу у комаров. Это может привести к тому, что они будут кусать людей и животных дольше осенью.