Учёные назвали главную причину ожирения

Важную роль играют углеводы. «Переработанные, быстро усваиваемые углеводы — такие содержатся, например, в подслащённых хлопьях для завтрака, картофельных чипсах и сладких напитках — слишком сильно повышают уровень инсулина», — отметил один из экспертов. Это приводит к тому, что наши жировые клетки поглощают и сохраняют слишком много калорий. Через несколько часов после приёма пищи с высоким содержанием углеводов количество калорий в кровотоке резко падает, поэтому мы быстрее проголодаемся.

Эксперт также сообщил, что замена обработанных углеводов продуктами с высоким содержанием жиров, такими как орехи, жирные молочные продукты, оливковое масло, авокадо и тёмный шоколад, снижает уровень инсулина.