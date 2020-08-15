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Учёные назвали идеальный возраст для похудения
Лучше это не откладывать
Американские учёные назвали идеальный возраст для похудения. Почему «идеальный»? Если сбросить вес в определённый период жизни, то можно сократить риск преждевременной смерти вдвое.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open. Кратко о нём пишет издание «Популярная механика».
Учёные увидели, что люди, чей индекс массы тела (ИМТ) упал с отметки «ожирение» ниже отметки «серьёзный избыточный вес» в период от 25 до 40 лет, имели сниженный на 54% риск смерти. А вот потеря веса после 40 лет не слишком влияет на это.
Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав данные 24 205 участников Национального исследования здоровья и питания, которое проводилось с 1998 по 2015 год.
Самые низкие показатели смертности наблюдались среди людей, чей ИМТ был «нормальным» — это показатель 18,5-24,9.