Учёные назвали идеальный возраст для похудения

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open. Кратко о нём пишет издание «Популярная механика».

Учёные увидели, что люди, чей индекс массы тела (ИМТ) упал с отметки «ожирение» ниже отметки «серьёзный избыточный вес» в период от 25 до 40 лет, имели сниженный на 54% риск смерти. А вот потеря веса после 40 лет не слишком влияет на это.

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав данные 24 205 участников Национального исследования здоровья и питания, которое проводилось с 1998 по 2015 год.

Самые низкие показатели смертности наблюдались среди людей, чей ИМТ был «нормальным» — это показатель 18,5-24,9.