Учёные назвали искусственный интеллект не менее смертоносным, чем ядерное оружие

Один из учёных предупредил о «массовой гонке ИИ-вооружений» между США и Китаем. «Есть некоторые основания для надежды на то, что мы неплохо справились с регулированием использования ядерного оружия. Если бы мы смогли понять, что продвинутый ИИ представляет такую ​​же опасность, что и ядерное оружие, то, возможно, мы могли бы прийти к аналогичным основам для управления им», — сказал исследователь.

Учёные считают, что у человечества должны быть средства, чтобы пресечь действия искусственного интеллекта, если у него появятся злые намерения.