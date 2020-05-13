Учёные назвали кишечник ещё одним источником заражения коронавирусом

Авторы научной работы заявляют, что получили первые свидетельства того, что коронавирус SARS-CoV-2 может активно размножаться внутри кишечника. Учёные признают, что пока не поняли, как именно вирус может проникать в этот орган. Тем не менее, кишечник может быть одним из прямых каналов распространения SARS-CoV-2.

Данное открытие может объяснить, почему в фекалиях человека учёные находят множество вирусных частиц. Надо отметить, что из-за этого обстоятельства фрагменты коронавируса могут попадать в сточные воды.

В ходе работы учёные также проверили, могут ли частицы SARS-CoV-2 передаваться между видами. Исследователи извлекли из искусственного кишечника летучих мышей коронавирус и обработали им человеческие клетки. В итоге патоген хорошо передавался в обе стороны.