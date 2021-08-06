Учёные назвали количество психопатов в обществе

Кратко о научной работе пишет Naked Science. Авторы искали данные по психопатами в базах публикаций PsycInfo, MEDLINE и PSICODOC. В итоге они нашли 15 подходящих статей, общая выборка составила почти 11,5 тысячи человек.

Анализ показал, что доля психопатов составляет 4,5% взрослого населения. Чаще этот синдром встречается у мужчин. Также учёные оценили распространённость психопатии среди представителей разных профессий. Среди управляющих, менеджеров по закупкам, маркетологов количество психопатов оценили в 12,9%. Согласно одному исследованию, чаще всего психопатические наклонности встречаются у управляющих директоров компаний, юристов, теле- и радиоведущих, сейлз-менеджеров и хирургов. Также высок процент психопатов среди заключённых (15-25 % мужчин и 10-12% женщин).