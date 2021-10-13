Учёные назвали коренных американцев выходцами из Сибири

Кратко об исследовании рассказывает издание «Известия». Ранее была популярна гипотеза о том, что коренные американцы произошли от японского народа Дзёмон. Они вели похожий образ жизни и изготавливали такое же оружие. Однако учёные опровергли эту идею с помощью биоантропологического анализа.

Исследователи сравнили строение зубов древних американцев и представителей японского народа Дзёмон с помощью веб-приложения rASUDAS. Как оказалось, они довольно далеки друг от друга.

Кроме того, учёные увидели, что нуклеиновые кислоты коренных американцев имеют последовательности жителей нескольких регионов Северо-Восточной Азии, в том числе Сибири. «Мы предполагаем, что истоки коренных американцев лежат где-то в Сибири. Но где точно, нам ещё предстоит выяснить, и здесь мы не обойдёмся без подходов биологической антропологии», — отметили исследователи.