Учёные назвали курильщиков более уязвимыми к коронавирусу

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в European Respiratory Journal. Учёные изучили образцы лёгочного эпителия от 42 человек. Половина из них имела хроническую обструктивную болезнь лёгких, а 24% были курильщиками. Исследователи измерили в образцах уровни ACE-2 (ангиотензинпревращающего фермента). Дело в том, что именно этот белок коронавирус использует для проникновения в клетки.

В образцах людей с болезнью лёгких и курильщиков оказалось заметно больше указанного белка. Из этого учёные сделали выводы, что люди данных категорий более уязвимы к вирусу. Они посоветовали курильщикам и пациентам с указанной болезнью строго соблюдать социальную дистанцию и часто мыть руки.