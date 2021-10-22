Учёные назвали лучшее время суток для вакцинации

Исследователи увидели, что иммунная система наиболее активна у человека с раннего утра, непосредственно перед возобновлением общей активности. У мышей, которые ведут ночной образ жизни, например, этот пик наблюдается днём.

Если говорить подробнее о том, что такое активность иммунной системы, следует рассказать про дендритные клетки. Это популяция лейкоцитов, которая очень важна в работе иммунной системы. Основная функция дендритных клеток — презентация антигенов T-лимфоцитам. Оказалось, что эти лейкоциты активнее всего перемещаются по лимфатическим сосудам непосредственно перед пробуждением организма, в конце стадии покоя.

Учёные предположили, что время суток следует принимать во внимание при введении вакцин, чтобы повысить их эффективность.