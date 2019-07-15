Учёные назвали лучший для здоровья напиток

Это безалкогольный напиток на основе топинамбура, клубненосного растения. Его ещё называют «земляной грушей». Это растение довольно распространено в России, его начали разводить ещё в начале XIX века. На вкус свежие клубни топинамбура похожи на капустную кочерыжку.

Как говорят учёные, топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами. Он содержит инулин, который не переваривается пищеварительными ферментами организма человека, и потому применяется в медицине в качестве пребиотика. Растение используют в производстве лекарств для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта. Впрочем, описаны случаи, когда поедание клубней топинамбура вызывало боли в животе.

Тем не менее, напиток из топинамбура может стать подходящим дополнением к здоровому рациону, по словам учёных. В такие напитки могут входить фруктовые и овощные пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. Однако содержание пюре из топинамбура в составе должно быть не меньше 15-20%.