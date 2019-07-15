Ferra

Учёные назвали лучший для здоровья напиток

Довольно специфичный
Учёные из Федерального научного центра пищевых систем Российской академии наук рассказали, какой напиток лучше всего подходит для людей, желающих вести здоровый образ жизни.

Это безалкогольный напиток на основе топинамбура, клубненосного растения. Его ещё называют «земляной грушей». Это растение довольно распространено в России, его начали разводить ещё в начале XIX века. На вкус свежие клубни топинамбура похожи на капустную кочерыжку.

Как говорят учёные, топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами. Он содержит инулин, который не переваривается пищеварительными ферментами организма человека, и потому применяется в медицине в качестве пребиотика. Растение используют в производстве лекарств для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта. Впрочем, описаны случаи, когда поедание клубней топинамбура вызывало боли в животе.

Тем не менее, напиток из топинамбура может стать подходящим дополнением к здоровому рациону, по словам учёных. В такие напитки могут входить фруктовые и овощные пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. Однако содержание пюре из топинамбура в составе должно быть не меньше 15-20%.

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