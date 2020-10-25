Наука и технологии
Сегодня 20:04
Учёные назвали лучший тип благодарности для любимых
Как стоит формулировать фразу с благодарностью
Учёные провели эксперимент и выяснили, как лучше благодарить партнёров.
В эксперименте участвовали более ста пар. Все они находились в отношениях в среднем 4,5 года. Учёные выделили два типа благодарности. Первый — это делать акцент на том, что доброе дело партнёра соответствовало потребностям. А второй — признавать, что он потратил много ресурсов, чтобы совершить это доброе дело. На примерах это может выглядеть так:
- первый тип благодарности: «мне очень приятно, что ты поехал со мной к родителям»;
- второй тип благодарности: «я знаю, как тяжело тебе было поехать к моим родителям».
Учёные записывали разговоры пар. Исследователи попросили их обсудить что-то приятное, что сделал какой-то из партнёров другому.
В итоге учёные увидели, что первый тип благодарности целился выше, чем второй.