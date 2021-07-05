Учёные назвали максимальное количество еды, которое может съесть человек за один раз

В авторитетном научном журнале Biological Letters опубликовано исследование, которое гласит, что человек никогда не сможет съесть больше 84 хот-догов за 10 минут. Авторы этой работы использовали статистику и математику, чтобы построить модель, которая предсказала бы предел человеческих возможностей в поедании чего-то на скорость. Такие же модели, например, предсказывают, что человек неспособен пробежать марафон быстрее, чем за час и 58,05 секунды.

Учёные использовали данные за 39 лет конкурса Hotdog Eating Contest. Анализ показал, что максимальная скорость активного поедания составляет 832 грамма в минуту.