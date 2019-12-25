Учёные назвали минусы диеты

Статью исследователей опубликовали в журнале Journal of Personality and Social Psychology. Авторы работы провели семь различных исследований, чтобы увидеть связь между диетой и чувством одиночества.

Проанализировав результаты, учёные пришли к выводу, что связь между пищевыми ограничениями и ощущением одиночества есть. Одним из объяснений может быть тот факт, что совместная трапеза — важный акт социального взаимодействия. Когда человек ограничен в выборе еды на общем столе, он чувствует себя так, будто ему запретили общаться на какие-то определённые темы.

Более того, субъективное ощущение одиночества у людей на диете оказалось даже сильнее, чем у школьников, попавших в компанию носителей другого языка.