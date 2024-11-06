Учёные назвали музыку Моцарта предсказуемой и показали доказательства

Под руководством Тео Гайзеля команда применила методы анализа данных для количественной оценки вероятности предсказания музыкальной последовательности, сравнив различные стили и композиторов. Исследователи изучили «память» музыкальных последовательностей, оценивая, как долго серия нот остаётся предсказуемой, прежде чем смениться на случайность.

Результаты показали, что джазовые импровизации имеют более короткое «время перехода» между предсказуемыми и непредсказуемыми последовательностями по сравнению с классической музыкой, что означает больше неожиданных моментов.

Среди классических композиторов произведения Иоганна Себастьяна Баха показали переходные времена от 5 до 12 четвертных нот, тогда как у Моцарта диапазон составил от 8 до 22, делая музыку Моцарта более предсказуемой.