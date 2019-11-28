Учёные назвали наиболее безопасную для здоровья дозу алкоголя

Минимальный ущерб здоровью мужчины наносят 24 грамма чистого алкоголя в день. Женщины — до 12 граммов в день. Например, в бутылке пива крепостью 4,5-5% содержится 20-25 граммов чистого спирта.

Сами учёные уточняют, что наименее вредны для здоровья женщины 0,3 литра пива или бокал вина, а для мужчины — 0,6 литра пива или два бокала вина.

Вообще исследователи рекомендуют совсем отказаться от спиртных напитков, ведь они препятствуют усвоению витаминов и питательных веществ в организме. А вот убеждённых любителей выпить учёные призвали не употреблять алкоголь хотя бы два дня в неделю.