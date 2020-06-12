Учёные назвали наиболее подходящий для распространения COVID-19 климат

Новое исследование опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open. Кратко о нём пишет ТАСС.

В выборку учёных попали и те города, где вирус распространился широко, и те, в которых наблюдались лишь отдельные случаи. Также исследователи сравнили данные из городов с большим количеством случаев заражения с данными из 42 других городов.

Оказалось, что места с большим числом заболевших расположены в пределах 30-50 градусов северной широты. Когда вирус распространялся там быстрее всего, температура в городах колебалась в пределах от +5 до +10 градусов по Цельсию, а влажность — от 44 до 84%.

В итоге учёные пришли к выводу, что новый коронавирус в меньшей степени распространяется при более высоких температур и влажности. То есть прохладный и сухой климат более благоприятен для SARS-CoV-2.