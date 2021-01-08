Учёные назвали наиболее точный возраст Вселенной

Кратко о работе учёных пишет Indicator. В своей научной статье авторы указывают, что возраст Вселенной составляет 13,77 млрд лет, плюс-минус 40 млн лет. Сообщается, что это согласуется с показаниями телескопа Planck.

Последний задействовали ранее для предсказания возраста Вселенной. В 2019 же году учёные, которые измеряли движение галактик, заявили, что Вселенная на сотни миллионов лет моложе, чем говорила команда Planck. Это обеспокоило учёных. Такие обстоятельства могли привести к тому, что потребовалось бы создать новую модель Вселенной.

Теперь же данные ACT показали, что команда Planck была не так уж неправа. «Мы пришли к ответу, в котором Планк и ACT согласны», — сказала один из авторов новой работы.