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Учёные назвали наиболее уязвимый к коронавирусу пол
«Сильный пол» оказался не таким уж сильным
Коронавирусная инфекция нового типа протекает по-разному у различных категорий людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что пожилые люди и люди с определёнными заболеваниями подвержены повышенному риску развития тяжёлых форм инфекции. Теперь же учёные назвали наиболее уязвимый к коронавирусу пол.
Например, в исследовании, опубликованном в вестнике Центров по контролю заболеваний КНР, сказано, что уровень смертности от коронавирусной инфекции среди мужчин равен 2,8%, а среди женщин — 1,7%.
По данным из журнала BMJ Global Health, в Италии 71% смертей был зарегистрирован именно среди мужчин.
Профессор Сабры Кляйн из Университета Джона Хопкинса считает, что причиной тому может быть более низкий врождённый иммунный противовирусный ответ у мужчин. Также свою роль могут играть гормоны. «Женский» гормон — эстроген, например, усиливает противовирусную реакцию иммунных клеток. Однако точного ответа учёные ещё не нашли.