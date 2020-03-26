Учёные назвали наиболее уязвимый к коронавирусу пол

Например, в исследовании, опубликованном в вестнике Центров по контролю заболеваний КНР, сказано, что уровень смертности от коронавирусной инфекции среди мужчин равен 2,8%, а среди женщин — 1,7%.

По данным из журнала BMJ Global Health, в Италии 71% смертей был зарегистрирован именно среди мужчин.

Профессор Сабры Кляйн из Университета Джона Хопкинса считает, что причиной тому может быть более низкий врождённый иммунный противовирусный ответ у мужчин. Также свою роль могут играть гормоны. «Женский» гормон — эстроген, например, усиливает противовирусную реакцию иммунных клеток. Однако точного ответа учёные ещё не нашли.