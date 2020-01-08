Учёные назвали напиток для борьбы с последствиями новогодних каникул

Исследователи из Иллинойского университета решили изучить, как на образование жировой ткани влияет употребление определённых напитков. Ранние исследования показали, что, например, чай мате замедляет процесс жироотложения, снижает риск выработки инсулинорезистентности и вообще улучшает жировой обмен в организме. Однако выяснилось, что наиболее важным веществом в составе напитка, влияющим на это, является кофеин.

Чтобы определить, как именно работает кофеин, учёные посадили крыс на вредную диету, то есть кормили их пищей с высоким содержанием углеводов и жиров. Помимо этого, исследователи давали животным чай мате, синтетический кофеин и кофеин, выделенный из кофе. Количество вещества было эквивалентно тому, что попадает в организм человека с четырьмя чашками кофе.

Как оказалось, кофеин действительно снижает накопление жиров в жировых клетках на 20-41%. Причём независимо от источника вещества. Так крысы, получавшие кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем животные, не употреблявшие указанные напитки. Учёные считают, что результаты исследования можно применять и по отношению к людям.