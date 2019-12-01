Учёные назвали напиток для борьбы со старением

Исследователи рассказали, что ключевую роль в старении играет определённый рецептор в мозге. Как показали опыты на мышах, аномальная экспрессия аденозинового А2А-рецептора может вызвать проблемы с памятью.

Дело в том, что этот рецептор является также мишенью для кофеина. У мышей, например, данное вещество смогло вернуть мозг к нормальной работе.

Учёные также отметили, что кофе полезен и для желчного пузыря: предотвращает образование камней. Кроме того, употребление напитка снижает риск фиброза, цирроза и рака печени.

Лучше всего пить кофе без большого количества сахара и сливок.