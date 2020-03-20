Учёные назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Идея сама по себе не нова. Её даже подвергали критике. Но исследователи в недавней работе создали модель геоинженерии (направленного воздействия на климат Земли) с распылением в стратосфере аэрозоля, чтобы оценить, к чему это может привести.

Учёные в итоге заявили, что если замедлить таким способом потепление наполовину, то можно смягчить климатические угрозы почти во всех регионах. А издержки будут минимальны.

В модели учёных в качестве аэрозоля рассматривался диоксид серы. Исследователи отметили, что лишь эта мера не решит проблему глобального потепления в целом. Идея может рассматриваться только как часть комплексного подхода. Без сокращения выбросов, конечно, не обойтись.