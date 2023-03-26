Учёные назвали неприятное следствие храпа у женщин

При апноэ происходит краткосрочная остановка дыхания во сне. Это сопровождается серией глубоких вдохов, обычно с сильным храпом. Анализ почти трёх миллионов женщин показал, что те, кто испытывает апноэ во сне, в два раза чаще страдают расстройством сексуального возбуждения. 70% таких женщин испытывают трудности с достижением оргазма.

Такая же связь обнаружилась с бессонницей. Страдающие ею женщины тоже реже испытывали оргазм или имели проблемы с возбуждением в два-три раза чаще.