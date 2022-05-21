Учёные назвали норму плача младенца

Результаты Google могут отсылать родителей к старому исследованию, в котором делается вывод, что плач младенцев обычно достигает пика в возрасте около шести недель, после чего становится заметно реже. Однако новое исследование опровергает эти выводы.

Учёные получили две математические модели, и ни одна из них не показывает, что продолжительность плача заметно снижается через пять недель. По одной из моделей видно, что пик детского плача наступает через четыре недели. По другой — что младенцы плачут много и на стабильном уровне в течение первых недель, после чего уровень плача падает. Однако ни одна из моделей не указывает на резкое снижение. В целом, исследователи пришли к выводу, что плач является важной частью жизни многих младенцев и после шести месяцев.

Учёные добавили, что плач может быть как здоровым, так и нет. Считается, что ребёнок плачет слишком много, когда он делает это более трёх часов в день, более трёх дней в неделю.