Учёные назвали нового предка человека

Отмечается, что задача по выбору имени для нового вида является сложной. Международная комиссия по зоологической номенклатуре установила очень строгие правила для этого. Название «bodoensis» происходит от черепа, найденного в Бодо Д'ар в Эфиопии. Считается, что новый вид является прямым предком человека.

Новый вид был определён на основе переоценки существующих окаменелостей из Африки и Евразии. Традиционно эти окаменелости относили либо к Homo heidelbergensis, либо к Homo rhodesiensis. Недавно же анализ ДНК показал, что некоторые окаменелости в Европе, названные H. heidelbergensis, на самом деле принадлежали ранним неандертальцам. Поэтому от имени отказались. А вот другие окаменелости оказались Homo bodoensis.