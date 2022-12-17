Учёные назвали новую причину гибели Римской империи

Авторы новой научной работы предположили, что сильные периоды засухи в 430-450-х годах нашей эры нарушили экономическую организацию местного провинциального населения. Катаклизмы заставили их покинуть привычные им места обитания.

Учёные пришли к такому выводу, изучив годичные кольца деревьев. Так они получили информацию об изменениях климата за последние 2000 лет. Оказалось, что территория современной Венгрии пережила множество эпизодов засухи в 4-м и 5-м веках нашей эры. Интересно, что самые разрушительные гуннские набеги 447, 451 и 452 годов нашей эры совпали с наиболее засушливым летом в регионе.