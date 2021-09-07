Учёные назвали основную причину ожирения

Исследователи провели эксперимент на двух группах крыс. Одна придерживалась сбалансированной диеты, а вторая — диеты с высоким содержанием жиров. В итоге животные из второй группы продемонстрировали изменения в суточных ритмах дорсального вагального комплекса (ДВК) и реакции этих ритмов на гормоны аппетита. К концу эксперимента крысы из второй группы сильно набирали вес.

Таким образом, учёные увидели, что потребление пищи с высоким содержанием жиров нарушает работу механизма, контролирующего насыщение. То есть человек или животное начинает легко переедать.

Стоит отметить, что ожирение, по общераспространённым данным, сокращает жизнь. У толстых людей риск преждевременной смерти увеличивается на 11 % при увеличении окружности талии на каждые 10 см.