Учёные назвали отсутствие друзей причиной мужской агрессии и самоуверенности

Исследователи заявили, что чем меньше друзей у мужчины, тем больше вероятность, что он будет «токсичным». Причиной тому может быть то, что одиночки, как правило, более конкурентоспособны и менее склонны проявлять эмоции.

Под токсичной маскулинностью подразумевают строгое соблюдение традиционных мужских установок, таких как агрессия, физическая сила и уверенность в себе. Это бывает также связано с женоненавистничеством, гомофобией и насилием.

Изучая этот феномен, учёные опросили 188 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет об их воспитании и нынешней жизни. Исследование обнаружило слабую связь между отношениями мужчины со своим отцом и токсичной маскулинностью. А вот количество дружеских связей тут оказалось значимым.