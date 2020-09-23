Учёные назвали памятники, которые разрушит глобальное потепление

О докладе учёных пишет «Популярная механика». Авторы пришли к выводу, что экстремальные погодные явления могут стереть с лица Земли ряд памятников.

Древний остров-город Суакин на северо-востоке Судана. Когда-то он был важным портом в Красном море. Сейчас на Суакине сохранились древние дома и мечети.

Старый Город Ламу в Кении. Его называют самым старым и лучше всего сохранившимся поселением народа суахили в Восточной Африке.

Побережье Коморских островов. Там сохранились исторические кварталы и дворец, построенные сотни лет назад. В будущем, по мнению учёных, это место затопит.

Прибрежные форты и замки в Гане. Они были построены между 1482 и 1786 годами.

Наскальные рисунки в Твифелфонтейне, Намибия. Это одно из самых знаменитых мест с наскальными рисунками.

2000 глиняных домов Дженне в Мали. Из-за изменения климата местные жители потеряли доступ к качественной грязи для постройки сооружений.