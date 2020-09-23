Наука и технологии
Вчера 21:22
Учёные назвали памятники, которые разрушит глобальное потепление
Их либо затопит, либо на них повлияют другие факторы
Международная группа учёных предупредила, что глобальное изменение климата разрушит важные памятники культуры. Чтобы сохранить их, необходимо «значительное вмешательство».
О докладе учёных пишет «Популярная механика». Авторы пришли к выводу, что экстремальные погодные явления могут стереть с лица Земли ряд памятников.
- Древний остров-город Суакин на северо-востоке Судана. Когда-то он был важным портом в Красном море. Сейчас на Суакине сохранились древние дома и мечети.
- Старый Город Ламу в Кении. Его называют самым старым и лучше всего сохранившимся поселением народа суахили в Восточной Африке.
- Побережье Коморских островов. Там сохранились исторические кварталы и дворец, построенные сотни лет назад. В будущем, по мнению учёных, это место затопит.
- Прибрежные форты и замки в Гане. Они были построены между 1482 и 1786 годами.
- Наскальные рисунки в Твифелфонтейне, Намибия. Это одно из самых знаменитых мест с наскальными рисунками.
- 2000 глиняных домов Дженне в Мали. Из-за изменения климата местные жители потеряли доступ к качественной грязи для постройки сооружений.