Учёные назвали пищевую добавку, защищающую от старческого слабоумия

Считается, что добавка, достигнув мозга, может изменить метаболизм соответствующих биологических путей, участвующих в нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. При употреблении никотинамид рибозид легко превращается в никотинамид аденин динуклеотид, который имеет решающее значение для восстановления клеток и повреждённой ДНК.

Теперь учёным предстоит проверить, улучшает ли более широкое использование добавки когнитивные функции и, в конечном счёте, можно ли её использовать для замедления прогрессирования нейродегенеративных заболеваний.