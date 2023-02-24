Учёные назвали пищевую добавку, защищающую от старческого слабоумия

20:38, 24 февраля 2023
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Учёные назвали пищевую добавку, защищающую от старческого слабоумияА именно от болезни Альцгеймера
Учёные определили, что встречающаяся в природе пищевая добавка, известная как никотинамид рибозид может помочь мозгу.
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Считается, что добавка, достигнув мозга, может изменить метаболизм соответствующих биологических путей, участвующих в нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. При употреблении никотинамид рибозид легко превращается в никотинамид аденин динуклеотид, который имеет решающее значение для восстановления клеток и повреждённой ДНК.
Теперь учёным предстоит проверить, улучшает ли более широкое использование добавки когнитивные функции и, в конечном счёте, можно ли её использовать для замедления прогрессирования нейродегенеративных заболеваний.