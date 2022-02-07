Учёные назвали плоского червя в честь COVID

«Имя covidum было выбрано как дань уважения многочисленным жертвам во всём мире от пандемии COVID-19», — рассказали учёные. Кроме того, большая часть исследования по червю была написана во время карантина.

Речь идёт о червях-бипалиях, которых ещё называют молотоголовыми, ведь у них есть чётко выраженная голова, напоминающая молот. Многие из этих червей являются инвазивными видами в США и Европе.

Недавно открытый вид H. covidum представляет собой небольшого червя, около трёх сантиметров в длину. Он имеет чёрный металлический цвет без полос. Был найдено во Франции и Италии. Все виды плоских червей являются гермафродитами, поэтому их размножение может быть как половым, так и бесполым.