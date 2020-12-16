Учёные назвали полезный для кишечника продукт

Кратко об исследовании учёных из Университета Иллинойса пишет Naked Science. В нём участвовали 163 человека в возрасте от 25 до 45 лет. У каждого наблюдалась либо избыточная масса тела, либо ожирение. Людей разделили на две группы. Участники из первой ели добавку из авокадо каждый день, а участники из второй её не получали. Меню у них было в остальном одинаковым. Эксперимент длился 12 недель. Всё это время учёные изучали состояние участников по анализам.

Как оказалось, ежедневное употребление авокадо снижает концентрацию в кале желчных кислот и увеличивает содержание короткоцепочечных жирных кислот, которые важны для здоровья толстого кишечника. Они даже оказывают противораковое действие. Ещё авокадо повышает число бактерий, способных к ферментации клетчатки.