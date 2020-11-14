Учёные назвали полезный при старческом слабоумии продукт

Старческое слабоумие, или деменция, характеризуется снижением познавательных функций. Учёные, как пишет издание «Известия», увидели, что ежедневное употребление оливкового масла может улучшить когнитивные способности.

Исследователи наблюдали за тремя группами людей. Участники из первой группы соблюдали средиземноморскую диету, которая считается здоровой. Участники из второй употребляли на постоянной основе оливковое масло первого отжима по 50 мл в день, а участники из третьей — оливковое масло с умеренным содержанием полифенолов (50 мл в день).

В итоге оказалось, что у людей из двух последних групп улучшились показатели по болезни Альцгеймера. По словам учёных, эффективнее было оливковое масло с высоким содержанием полифенолов.