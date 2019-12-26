Учёные назвали пользу голодания

К такому выводу пришёл учёный из Университета Джона Хопкинса пришёл после систематического обзора научных работ, в которых рассматривалось влияние временного голодание на организм. Такое голодание может быть разным. Как правило его виды делятся на две категории: ежедневное голодание, при котором можно есть только в течение 6-8 часов, и еженедельное голодание в течение двух дней.

Эксперименты показали, что такой режим питания поддерживает здоровье клеток и, вероятно, адаптирует их к периодам голодания через переключение метаболизма. В результате улучшается регуляция сахара в крови, повышается стрессоустойчивость организма и подавляются воспалительные процессы.

Одно из исследований в обзоре, например, показало, что женщины с лишним весом после перехода на еженедельное голодание улучшили показатели чувствительности к инсулину и сократили объём висцерального жира.