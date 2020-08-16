Учёные назвали пользу временного недосыпа

Кратко об исследовании пишет издание Inc. А точнее о четырёх исследованиях одной группы учёных. В первом участвовали 350 человек. Им предложили заполнить несколько опросников, в которых они рассказали о своём сне и склонности к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в последние полгода. Также учёные узнали о целях испытуемых, в том числе, хотят ли они открыть бизнес.

После этого группу участников разделили на две части. Люди из первой подгруппы спали всю ночь непрерывно, а затем снова заполнили опросники. Участники из второй подгруппы наоборот не выспались.

Исследователи увидели, что люди с нарушенным сном были более склонны к идее начать заниматься предпринимательством.

Во втором и третьем исследованиях учёные сначала анализировали предпринимательскую мотивацию, а затем сон участников. В итоге исследователи увидели такую же тенденцию: люди с недосыпом скорее ставили перед собой более амбициозные предпринимательские задачи.

В четвёртом исследовании изучили уже действующих бизнесменов. Они тоже рассказали о качестве своего сна. Учёные снова увидели, что временный недосып приводит к поведению, похожему на СДВГ, а это заставляет человека хотеть активно заняться реализацией планов.

Тем не менее, исследователи не советуют намеренно лишать себя сна. Перед любыми экспериментами со здоровьем лучше сначала посоветоваться с врачом.